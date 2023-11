Flughafen-Chaos! Neunjähriger klettert auf Gepäckband und verschwindet

Wo wollte er denn hin?

Diese Reise sollte ein Neunjähriger am Flughafen in Santiago de Chile jedenfalls nicht antreten. Unbemerkt klettert er auf das fahrende Gepäckband, um sogleich in den Katakomben des Flughafens zu verschwinden. Aufmerksame Mitarbeiter schreiten schließlich ein. Wie sie ihn gefunden haben, sehr ihr im Video. (xes)

