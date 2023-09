Kochen, Fenster putzen, tapezieren. Klingt nicht wirklich nach einem Schulfach, ist aber eins. Zumindest am Gymnasium Würselen. Hier steht "Fit for Life", also "Fit fürs Leben" auf dem Stundenplan. Die Idee haben Schüler, Eltern und Lehrer zusammen entwickelt. Denn durch die Umstellung von G8 auf G9, also auf neun Jahre Gymnasium statt nur acht, ist eine Stunde freigeworden. Und in der wird jetzt seit drei Jahren Kochen, Hauswirtschaft und Werken gelehrt.