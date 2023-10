Eigentlich liegt seine Expertise ganz klar im Fußball…

Uli Hoeneß ist besonders enttäuscht von den Grünen! Er habe gehofft, dass in der Krise gerade die Grünen frei von Ideologien regieren würden, stattdessen hätten sie auch in schwierigen Zeiten an ihren Thesen zum Atomausstieg und in der Migrationspolitik festgehalten. Habeck, Baerbock und Co seien daher schuld an der starken AfD.