Die Sommerhaus-Feinde haben sich für ihren Kampf Großes vorgenommen: Im Gegensatz zu den anderen Paarungen wollen sie fünf Runden mit jeweils drei Minuten kämpfen – das hat es in sich! Zuerst geht Can zu Boden. Schon nach wenigen Sekunden boxt Gigi ihn um. Doch nach und nach verliert er seine Kräfte und in der dritten Runde ist Schluss. K.o.! Gigi geht zu Boden, sein Gesicht ist voller But. Damit gewinnt Can den Showdown im Ring – mit einem breiten Grinsen.