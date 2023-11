Samstag, kurz vor 17 Uhr im Maritim Hotel in Bonn. Gigi schlendert im lässigen T-Shirt (Aufschrift Team Gigi) mit Freundin Diana Feist (goldenes Glitzerkleid) über den roten Teppich. In wenigen Stunden steigt Reality-Star-Liebling Gigi beim Fame Fighting gegen Can Kaplan in den Ring. Nach der Eskalation im „Sommerhaus der Stars“ (exklusiv bei RTL und auf RTL+) wollen beide Männer ihren Streit mit Fäusten klären. Can gibt sich gelassen, behauptet, mehr als zwei Runden brauche er nicht, um gegen Gigi zu gewissen. DER sieht das ganz anders. Gigi zu RTL.de: „Der redet schon wieder zu viel. Wie sagt man auf Deutsch? Der soll seinen Worten mal Taten folgen lassen.“

Die Regeln für den Boxkampf der beiden: maximal fünf Runden. Gigi zu RTL.de: „Es wird keine fünf Runden geben. Maximal zwei, drei. Dann ist einer weg.“ Und wer das ist, steht für Gigi schon fest: „Ich schlage Can K.O. – Muss, Muss!“ Die ganze Nation wolle den Sommerhaus-Konkurrenten leiden sehen. „Und ich werde dich leiden lassen“, verspricht Gigi.

Gigi ist auf jeden Fall heiß wie eine Fritteuse. Das liegt auch am Sex-Verbot, das er sich auferlegt hat. Freundin Dana Feist: „Ich leide!“ Gigi: „Wir haben bestimmt vier Wochen keine Vereinigung mehr gemacht. Nur einmal bin ich schwach geworden...“

