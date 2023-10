Ex-NFL-Star Antonio Brown in Haft!

Die Schock-Nachricht erreichte seine Fans am Montag: Antonio Brown wurde am Wochenende vor seinem Haus in Florida festgenommen. Er hatte sich ein Taxi kommen lassen, schaffte es aber nicht ins Auto – die Polizei war schneller.

Am Sonntag, zwölf Uhr Mittag, wurde Brown ins Staatsgefängnis in Florida eingeliefert. Grund für den Haftbefehl sind verpasste Unterhaltszahlungen in Höhe von bis zu 31.000 Dollar. Schon am 9. August soll ein Richter Brown schuldig gesprochen haben.

Brown-Ex Wiltrice Jackson: „Ich will ihn hinter Gittern! Er macht sich über den Richter und mich lustig. Er fühlt sich unangreifbar. Das muss aufhören!“

Brown hat sein letztes NFL-Spiel im Jahr 2021 gemacht – seitdem verdient er sein Geld mit Rap-Musik!