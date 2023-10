Was war geschehen? Harris war am Sonntagabend Minuten vor der Pause nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler von den New York Giants regungslos auf dem Feld liegen geblieben. Anschließend signalisierten die Spieler beider Teams hektisch, dass der 26-Jährige medizinische Hilfe benötige.

Die Partie wurde mehrere Minuten unterbrochen. Harris wurde zunächst auf dem Feld versorgt, ehe ein Krankenwagen in abtransportierte.

Immerhin: Nach der langen Behandlungszeit konnte Harris beim Abtransport seinen Daumen heben. Er wurde direkt in ein örtliches Krankenhaus gebracht.