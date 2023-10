Angela Merkel ist erstmals seit dem Ende ihrer Kanzlerschaft im Dezember 2021 wieder in einem TV-Interview zu sehen. Auf die Frage, wie es zu erklären sei, dass sie als Bundeskanzlerin viel Missmut aus dem Osten Deutschlands erfahren habe, sagt die 69-Jährige: „Es gab einen Teil der Menschen, die sehr wütend auf mich waren. Das hat begonnen während der Zeit, als der Euro in Schwierigkeiten kam.“ Die Lage habe sich dann polarisiert, „als sehr viele Flüchtlinge zu uns kamen“. Doch es sei nicht die Mehrzahl der Menschen in den neuen Bundesländern gewesen, die sie „angeschrien“ hätten, sondern „eine sehr radikale und auch laute und intolerante Gruppe.“ Es habe „etwas Bekümmerliches“, dass „der Lauteste den letzten Eindruck hinterlässt“ und die vielen Menschen, die sich gegen Intoleranz wehren, leiser seien und weniger zu Wort kämen. Sie glaube, dass es Menschen immer verbinde, „die eine Minderheiten-Biografie haben“ - insofern seien auch Ostdeutsche und Menschen mit Migrationshintergrund verbunden. Denn es gebe eine Tendenz, „den durchschnittlichen Lebenslauf für das Gegebene zu halten. Ich habe immer dafür plädiert, dass unsere Stärke die Vielfalt ist.“

Von 2005 bis 2021 war Merkel Bundeskanzlerin – zur Bundestagswahl 2021 trat sie nicht mehr an. Bereits 2018 gab sie ihr Amt als CDU-Vorsitzende ab.

