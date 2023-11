Sein ehemaliger Verein gab die traurige Nachricht bekannt und sagte: „Die Orlando Pirates sind traurig, vom Tod des ehemaligen Kapitäns Papi Khomane zu erfahren.“

Mit im Auto saßen seine Mutter Rita und sein Onkel, die ebenfalls starben. Die Drei waren am 25. November auf dem Weg zu einer Beerdigung in Newcastle in der Provinz KwaZulu-Natal, im Osten von Südafrika. Die Unfallursache ist noch unklar. Das Auto sah auf Bildern nach einem Aufprall komplett eingedrückt aus. Die Insassen könnten schon am Unfallort verstorben sein.