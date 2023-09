Der 33-jährige musste mehrere Prüfungen ablegen. Unter anderem musste Ahmad die vielen Apotheken-Fachbegriffe draufhaben. Am Ende seiner Anerkennung stand dann die alles entscheidende Kenntnisprüfung. Ahmad Shipley hat sie bestanden und konnte schon Erfahrung in einer Apotheke in Thüringen sammeln. Sein Erfolgsmotto: „Einfach die Zeit nutzen und nicht warten.“