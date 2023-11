Erwischt! Mega-Überraschung für Tim Mälzer beim Koch-Spektakel des Jahres

Es ist die Crème de la Crème der Kochkunst, die sich da am 13. November in Bonn zusammenfindet. Internationale Spitzenköche wie Juan Amador aus Wien (3 Sterne), Sven Wassmer aus der Schweiz (3 Sterne) oder die deutsche Kochlegende Dieter Müller (3 Sterne) sind nur ein paar der illustren Namen. Kennt ihr? Ja genau – sie alle waren auch schon Teil von Tim Mälzers großem Fernseh-Kochduell „Kitchen Impossible“. Alle als Kollegen, Bezwinger oder Opfer des Hamburgers.

Für die neue Staffel führen Tim die Dreharbeiten nun nach Bonn. Als Gast-Juror darf er dabei sein, wenn beim großen Finale der „Koch des Jahres 2023“ gekürt wird. Welch eine Ehre! Mehr geht wohl nicht.

Oder doch? Denn plötzlich steht er selbst im Rampenlicht. Tim Mälzer kriegt, was er verdient. Und was kann das wohl anderes sein als eine Box. Der sonst so redselige Tim wird plötzlich still. Und das nicht gerade vor Rührung. Eine große, schwarze Box. Ein nur allzu gut bekannter Schriftzug. Kurz: Sein absolutes Trauma!

Was drin ist? Das verraten wir noch nicht. Nur so viel: Natürlich ist es eine neue „Kitchen Impossible“-Challenge, die den Fernsehkoch mit der großen Klappe da auf spektakulärem Wege erreicht. Welche genau und vor allem, ob der 52-Jährige dieser großen Aufgabe gewachsen ist – das erfahrt ihr dann im Frühjahr 2024. Denn dann heißt es wieder: „Nichts ist unmöglich“ in der neuen Staffel von „Kitchen Impossible“!

Wir freuen uns jedenfalls mindestens genauso sehr wie Tim auf das, was da so kommt. Vielleicht aber auch mehr... (dcl, gdu)