Fußball und Reality-TV – das schließt sich nicht aus!

„Das Sommerhaus der Stars“ zieht auch in diesem Jahr wieder unzählige Zuschauer in seinen Bann. Und einer von ihnen ist ER: DFB-Star Niclas Füllkrug (29), der sich in unserem Video doch tatsächlich als Fan des beliebten RTL-Formats entpuppt!

