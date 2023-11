Die Trauer um den Jungen aus Sutton Coldfield bei Birmingham (Großbritannien) ist groß. Kelans Familie sei „absolut gebrochen“, so Freundin Serena. „Wir können uns den Schmerz, den sie erleiden, nur vorstellen.“ Das Mindeste, was man tun könne, sei zu spenden, damit der Leichnam des Kindes nach England gebracht und in seiner Heimat beerdigt werden könne. Fast 14.000 Euro sind bereits gespendet worden.

Wie die Birmingham Mail schreibt, sei Kelan einen Tag vor seinem tödlichen Unfall mit seiner schwangeren Mutter Ciara L., seiner Großmutter und seiner älteren Schwester in Ägypten angekommen.

In seinem Wohnort sei er als „frecher, schelmischer, fröhlicher“ kleiner Junge beliebt gewesen. Über die genauen Umstände seines Todes ist nichts bekannt. (uvo)