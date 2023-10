Enges Rennen bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“: SIE bezwingen die Wand

Bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ liefern sich beide Teams schon den ganzen Abend lang ein enges Kopf an Kopf-Rennen, gehen sogar mit Gleichstand ins Final-Spiel, doch am Ende kann es nur einen Sieger geben. Während sich Barbara Schöneberger im Laufe des Spiels einfach nicht mehr in der Wand halten kann und als Erste herausfällt, bekommt auch Thomas Gottschalk mehr und mehr Probleme. Gerade will er sich in der Wand neu sortieren, um einen besseren Stand zu haben, da passiert es: Er verliert das Gleichgewicht und plumpst ins Auffangbecken.

Sehr zur Freude von Palina und Jan. Sie gehen als Gewinner des Abends hervor und gewinnen damit für ihren Zuschauerblock stolze 20.000 Euro.