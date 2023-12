Langweilig ist es mit Rolle Justus bisher nie geworden und auch aktuell verläuft sein Leben nicht gerade ruhig, denn seine Frau Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) ist immer noch im Gefängnis. 2020 sah das noch ganz anders aus, als Justus am Stuhl von Richard Steinkamp sägte. In seiner ersten Szene hat sich Matthias als Justus aber erst einmal ein Bild von der Lage gemacht und seinen jüngeren Bruder Finn (Christopher Kohn) begrüßt.

An seine erste Szene kann sich der Schauspieler auch heute noch gut erinnern, denn er war wahnsinnig aufgeregt und die Bedingungen alles andere als einfach, denn kurz vor seinem ersten Drehtag wurde der erste Corona-Lockdown ausgerufen. Eine Situation, die für freischaffende Künstler nicht einfach war. Umso dankbarer ist Matthias auch heute noch, die Rolle damals bekommen zu haben. So sehr, dass ihm die Tränen kommen: „Ich habe wirklich das große große Glück, hier arbeiten zu können und ich habe es keinen einzigen Tag bereut. Genau das finde ich so toll.“

In diesem Sinne: Auf noch viele weitere Jahre mit Matthias Brüggenolte als Justus Albrecht bei AWZ. (rgä)