Dass es an Bahnhöfen oft nicht gut riecht, ist nicht neu – doch dieser ganz spezielle Duft macht die Streife der Bundespolizei am Montagabend (2. Oktober) stutzig. Die Beamten bemerken am Bahnsteig einen starken Marihuana-Geruch. Der Schuldige ist schnell gefunden: Ein 48-Jähriger ist regelrecht von einer Marihuana-Wolke umgeben, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizeidirektion Flensburg.

