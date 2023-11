Er ist und bleibt ein Hitzkopf!

Daniil Medvedev kann es nicht lassen. Beim Turnier in Paris legt sich der russische Tennis-Profi mal wieder mit dem Publikum an. Der Grund: Der 27-Jährige wird von den Zuschauern gnadenlos ausgepfiffen. Seinen Ärger lässt er auch an seinen Schlägern aus. Wir haben den Ausraster für Sie oben im Video.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!