Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus im Dresdner Stadtteil Blasewitz. Die Feuerwehr rückt an, die Wohnung steht zum Teil in Flammen. Die Polizei stellt ein Bettgestell sicher – mit Handschellen daran! Ein 25-Jähriger konnte sich aus der Wohnung auf den Balkon retten – er war an das Bett gefesselt. Von einer 19-Jährigen, die nach kurzer Fahndung festgenommen wurde.

Die junge Frau soll am Freitag Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Es geht um den Vorwurf des versuchten Mordes. Was genau hinter diesem verheerenden Brand steckt und in welcher Beziehung die Frau und der Mann zueinanderstanden, muss noch ermittelt werden. Der Mann liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.