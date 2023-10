Acht Promipaare sind einfach nicht genug! Deswegen mischen auch in der achten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ wieder Nachrücker mit. Und zwar gleich drei Paare an der Zahl. Trash-Königin Claudia Obert und ihr Freund Max mussten schon früh den Abgang machen. Das schreit nach würdigen Nachfolgern. Und wer wäre da besser geeignet als ein waschechter Dschungelprinz? Ja, richtig – unter anderem gibt sich Gigi Birofio mit seiner Prinzessin Dana Feist die Ehre in der Bocholter Promi-WG. Den Einzug der beiden zeigen wir oben im Video.