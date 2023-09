Maison Margeila möchte mit Replica – Jazz Club rauchig-holzige Duftnoten mit zitrischen Nuancen vereinen und den Träger auf eine Duftreise in einen New Yorker Jazzclub schicken. Tabak, Rum und Whisky mit einer gewissen Frische katapultieren den Träger direkt in einen Raum mit gedimmtem Licht, Kristallgläsern und einer mystischen, aber auch geselligen Stimmung. Nicht zu schwer bringt das Männerparfüm mit frischen Komponenten in der Kopf- und Herznote den richtigen Schwung in den Herbst.

Orange, Bitterorange, Salbei-Öl Basisnoten: Vetiver, Vanille