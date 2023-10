Drake, Dwayne, Oprah und Co. - so spendabel sind die Stars

Wer kennt es nicht – nach einem leckeren Essen im Restaurant fragt man sich: Wie viel Trinkgeld gebe ich eigentlich? Jason Derulo ist dabei jemand, der gern mal etwas tiefer in die Tasche greift. Nachdem der Musiker das Charleston's in Omaha, Nebraska, besucht hatte, gab’s für Kellner Jordan Schaffer ein Trinkgeld von – kein Scherz – sage und schreibe 5.000 US-Dollar.

„Hallo Jason, danke. Du hast gerade für ein Semester an meinem College bezahlt. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich hoffe, du und deine Familie haben eine wundervolle Zeit in Omaha, und ich hoffe, wir sehen uns wieder“, bedankte sich der Student in einem TikTok-Video. Aber auch das kann noch getoppt werden. Den Beweis gibt’s im Video! (dga)