„Ich merke einfach, wenn ich es nicht tue, fallen mir die Alltagsdinge einfach viel schwerer als Treppensteigen oder so ganz einfache Dinge halt einkaufen gehen“, so Manuela Gericke. Die Kursteilnehmerin leider an Asthma. Der Lungen-Sport ist für die Teilnehmer kostenlos. Den Beitrag übernimmt die Krankenkasse.