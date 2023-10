Bis zu zwanzig Stunden pro Tag schläft Bella Andreou. Sie kann nicht anders, denn sie leidet unter dem Kleine-Levin-Syndrom (KLS), das umgangssprachlich auch Dornröschen-Syndrom genannt wird. Betroffene fallen immer wieder in schlafähnliche Zustände, sind während dieser Zeit kaum ansprechbar.

„Es ist ein echter Albtraum“, erzählt Bella gegenüber Kennedy News. „Wie in einem Albtraum, in dem man von einer Klippe fällt, aber einfach nicht aufwachen kann. Und das für ungefähr zehn Tage am Stück.“

Die heute 24-Jährige hat diese Attacken, seit sie 17 Jahre alt ist. Lange wusste niemand, woher ihre periodische Dauermüdigkeit kommt – und das, obwohl die Schlaf-Episoden ihr ganzes Leben bestimmen.

