Ab November geht Disney+ neue Wege: Statt einem Abo wird es drei verschiedene Abovarianten mit unterschiedlichen Preisen geben. Ähnlich wie Netflix setzt auch Disney+ auf ein Einsteiger-Abo mit Werbeeinblendung und auf ein Premium-Abo für Filmfans.

Lese-Tipp: Drei neue Abos! Preis-Revolution bei Disney+

Doch das ist nicht die einzige Änderung, die Film- und Serienfans wenig gefallen dürfte. Mit seinen neuen Nutzungsbedingungen schafft Disney+ die rechtlichen Voraussetzungen, um gegen Account-Sharing vorzugehen.

Ähnlich wie Netflix will Disney+ verhindern, dass der Benutzername und das Passwort weitergegeben und damit unerlaubt geteilt wird. Für Kundinnen und Kunden wird das Streamingvergnügen in Zukunft also deutlich teurer.