George Clooney

Noch lange bevor er als Doktor Doug Ross in der Fernsehserie „Emergency Room“ die Herzen aller Frauen eroberte, musste sich George Clooney 1987 in „Return to Horror High“ in einer Nebenrolle als Polizist bewähren. Clooney war zu diesem Zeitpunkt schon 26 Jahre alt, dennoch handelte es sich um seine erste wirkliche Rolle in einem Kinofilm. Hierzulande war die Horrorkomödie übrigens bis ins Jahr 2013 nur in einer gekürzten Fassung verfügbar.

Tom Hanks

Was, Tom „Mister Nice Guy“ Hanks (67) spielte zu Beginn seiner Karriere in einem Horrorfilm mit? Oh ja! „Panische Angst“ von 1980 dreht sich um einen Frauenmörder, der Bräute kurz vor deren Hochzeit meuchelt. Hanks erinnerte sich Jahrzehnte später an den Streifen zurück, der sein Filmdebüt darstellte: „Ein Low-Budget-Slasher - den haben wir im Januar in Eiseskälte auf Staten Island in einem Vergnügungspark gedreht.“

Johnny Depp

Johnny Depp (60) ist wohl das berühmteste Opfer von Alptraum-Gestalt Freddy Krueger: Doch bevor er 1984 in „Nightmare - Mörderische Träume“ in einer Fontäne aus Blut regelrecht explodierte, kannte den späteren „Fluch der Karibik“-Star kaum jemand.

Leonardo DiCaprio

Auch Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio (48) fing 1991 klein an: Er hatte eine Rolle in „Critters 3“, der im Deutschen den wunderschönen Zusatz „Die Kuschelkiller kommen“ verpasst bekam. Nur zwei Jahre später ergatterte DiCaprio für seine Darbietung in „Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa“ seine erste Oscar-Nominierung.

Kevin Bacon

Schauspieler Kevin Bacon (65) hatte zu Beginn seiner Karriere das Horror-Genre sogar gepachtet. Vier Jahre, bevor er 1984 in „Footloose“ seiner Tanzleidenschaft nachging, verlor er in „Freitag, der 13.“ sein Leben. Hockeymasken-Killer Jason ging ihm an den Kragen. Genau zehn Jahre später wirkte Kevin zudem noch in der Horrorkomödie „Tremors - Im Land der Raketenwürmer“ mit.