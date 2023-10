„Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.“

Im Finale von „Die Verräter“ raubt Mariella Ahrens so manchem Zuschauer den letzten Nerv. Sie lässt sich von Verräterin Anna-Carina Woitschack an der Nase herumführen und verbannt einen Loyalen nach dem anderen. Bis zum Schluss realisiert sie nicht, dass sie mit zwei Verrätern in der Endrunde steht – und chancenlos ist. Wie sie jetzt darüber denkt, zeigen wir oben im Video.