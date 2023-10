Das war's für das verräterische Traum-Duo. Eigentlich sah es für Anna-Carina Woitschack und Jalil echt gut aus. Aber bei „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ ist alles möglich – und so werden aus den einstigen Verbündeten plötzlich Feinde. Der Rapper verliert sein Vertrauen in die Sängerin und will sie loswerden. Doch der Schuss geht nach hinten los und am Ende ist er derjenige, der verbannt wird.

Den hitzigen Showdown zwischen den Verrätern zeigen wir oben im Video.