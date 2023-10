2004 ging Jalil seine ersten Schritte im Musikgeschäft. Der 36-Jährige, der inzwischen bei Sony Music unter Vertrag ist, hat seitdem mehrere Soloalben herausgebracht. Jetzt taucht er auch in die TV-Welt ein: Mit 15 weiteren Promis zieht er in Frankreich in ein altes Schloss und kämpft hier um den Silberschatz von 50.000 Euro. Neuland für den Rapper – und das könnte ein Vorteil sein, wie er im RTL-Interview erläutert. Denn Jalil gibt zu: Persönlich kennt er keinen der anderen prominenten Teilnehmer. Das bedeutet für ihn: Er hat auch noch keine Bindung zu den anderen Promis. Lug, Betrug und Manipulation könnten ihm so leichter fallen… Fest steht für ihn jedenfalls: „Ich nehme das Ganze nicht persönlich.“