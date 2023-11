Die Halbzeit bei „Die Verräter – Vertraue Niemandem“ wird mit leckeren Cocktails und einem – vermeintlich – ausgelassenem Abend gefeiert. Doch Sonja Zietlow warnt die Promis: „Lasst das eine oder andere Glas besser weg.“

Was das bedeutet, wissen nur zwei Personen: Die Verräter Jalil und Anna-Carina Woitschack. Sie stehen vor einer heiklen Aufgabe, von der sie getrennt voneinander erfahren: „Auf der Cocktailparty kann einer von euch durch eine Ampulle einen der anderen Mitspieler vergiften.“ Trinkt die Person aus dem Glas, in welches das Gift geträufelt wurde, stirbt sie in der Nacht. Doch für die Verräter ist der Abend mindestens genauso gefährlich. Nie zuvor war das Risiko höher, erwischt und entlarvt zu werden. Und noch etwas: Jalil und Anna-Carina haben keine Chance, sich abzusprechen...