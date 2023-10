Daniel Schreiner (26) und Thomas Wiederer (26) haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihren natürlichen Badezusätzen die Badewannen in Deutschland in wahre Wohlfühloasen zu verwandeln. Thomas erklärt, dass ihre Produkte aus getrockneten Kräutermischungen bestehen, die in einem hautfreundlichen Vlies verpackt sind. Darüber hinaus sind die Inhaltsstoffe umweltfreundlich und belasten die Gewässer nicht. Daniel fügt hinzu, dass herkömmliche Badezusätze oft mit Substanzen angereichert sind, die nur unzureichend von Kläranlagen gefiltert werden können. Diese Partikel gelangen dann in nahegelegene Gewässer und über Fische und Flusstiere wieder auf unsere Teller.

Die Badekissen, die sie herstellen, haben vier Funktionen. Sie färben das Bad auf natürliche Weise und verströmen einen angenehmen Duft. Sie können auch als Badeschwamm verwendet werden, um die Haut sanft zu peelen und zu pflegen. Darüber hinaus können sie als Nackenstütze dienen. Schließlich können sie auch als Kräuterpad verwendet werden, das auf gewünschte Körperstellen aufgelegt werden kann. Die Herbal Spa Produkte bestehen vollständig aus natürlichen Kräutermischungen.