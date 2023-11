"Die Giovanni Zarrella Show": Diese Stars sind zu Gast

Wie das ZDF am Freitag bekannt gab, wird unter anderem der britische Sänger James Blunt (49) auftreten und sein neues Album "Who We Used To Be" präsentieren. Laut der Ankündigung wird er zudem im Duett mit Gastgeber Zarrella seinen Hit "You're Beautiful" zum Besten geben.

Zudem freut sich Zarrella auf einen Besuch von Michelle Hunziker (46), in deren italienischer Show "Michelle Impossible" er vergangenes Jahr auftreten durfte. Die beiden werden ebenfalls im Duett auf der Bühne performen. Ebenfalls zu Gast ist Zarrellas ehemaliger Bro'Sis-Bandkollege Ross Antony (49).

Natürlich dürfen auch einige Schlagerstars nicht fehlen, darunter Roland Kaiser (71), Andrea Berg (57) mit einem brandneuen Song, Peter Maffay (74) im Duett mit US-Sängerin Anastacia (55) sowie Matthias Reim (65) und seine Kinder Julian (27) und Marie (23). Neue Musik gibt es zudem von Johannes Oerding (41). Bei der Show im Berliner Velodrom sind außerdem Sarah Engels (31), Francine Jordi (46), Vanessa Mai (31), Ben Zucker (40) und viele weitere zu Gast.

spot on news