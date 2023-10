Daniela Katzenberger spricht über ihren neuen gesunden Lifestyle

Daniela Katzenberger (37) hat in den vergangenen Monaten einen Lifestyle-Wandel durchlaufen. Der Reality-Star hat in nur vier Monaten rund zehn Kilo abgenommen. Ihre Followerinnen und Follower fragen sich nun: Wie hat die 37-Jährige das geschafft? In ihrer Instagram-Story klärt Katzenberger auf: Viel Sport und eine Ernährungsumstellung sind das Geheimrezept für ihren Abnehmerfolg.

Dreimal pro Woche trainiert die TV-Blondine mit einem Personal Trainer im Fitnessstudio und macht Krafttraining. In ihrer Instagram-Story zeigt sie auch, wie sie im Wohnzimmer vor dem Fernseher Sport macht. Zudem kocht sie mehr zu Hause - und gesünder. Statt Burger vom Fastfood-Restaurant gibt es im Hause Katzenberger nun etwa "Big Mac Rollen" aus Magerquark, Käse und Eiern. Seit einigen Wochen teilt Katzenberger ihre "gesünderen" Varianten von Rezepten auf ihrem Instagram-Account. In ihrer Instagram-Story erklärt die 37-Jährige, eigentlich kein Talent am Herd zu sein, daher sei sie früher meist auswärts essen gegangen. Ihre Rezepte für zu Hause seien daher alle "idiotensicher".

Aber auch die Menge an Essen, die sie täglich zu sich nimmt, hat Katzenberger verändert, wie sie Anfang der Woche in einer Fragerunde auf Instagram erklärte. Aus zwei bis drei Latte Macchiato täglich sind etwa zwei Cappuccinos geworden. Die meisten Kalorien nehme sie beim Frühstück zu sich: "Morgens esse ich wie eine Löwin, mittags wie eine Katze und abends wie ein Kätzchen", erläutert Katzenberger. Auf regelmäßiges Schlemmen verzichtet die "Katze" aber nicht: "Das muss ab und zu sein, sonst würde ich voll eingehen", schreibt sie zu einem Video, in dem sie beim Pizza essen zu sehen ist. "Einmal die Woche haue ich mir eine fette Pizza rein, mit allem drum und dran. Das tut der Seele gut und macht auch nix."

Der Grund für den plötzlichen Lebenswandel sei ein Schlüsselmoment gewesen, wie Katzenberger in einer weiteren Story schreibt: Als sie vor einigen Monaten bei einer Freundin in Deutschland zu Besuch war, bei der sie vor ihrem Umzug nach Mallorca vor acht Jahren einige Kleidungsstücke eingelagert hatte, wollte sie "ein bisschen ausmisten". "Ich habe ganz viele Ringe und Jeans anprobiert ... Nix davon hat mehr gepasst, das hat mich extrem traurig gemacht."

