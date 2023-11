Der 1988 geborene Schauspieler wurde erstmals Anfang der 2000er Jahre bekannter. Er war etwa in ersten Rollen in der Comedy-Sendung „MADtv“ und in der Sitcom „Titus“ zu sehen. Als Jugendlicher und junger Erwachsener folgten unter anderem die Sitcom „Complete Savages“ und mehrere Folgen der Serie „24“, in der er den Neffen von Hauptcharakter Jack Bauer, gespielt von Kiefer Sutherland (56), verkörperte.

An der Seite von Cameron Diaz (51) und Alec Baldwin (65) war er schließlich 2009 in „Beim Leben meiner Schwester“ aufgetreten und in mehreren Staffeln der Krimiserie „CSI: Miami“ als der Sohn von Hauptdarsteller David Caruso (67). Im TV und auf der Leinwand wurde es danach jedoch ruhig um Ellingson. Seither war er in keinen weiteren Rollen zu sehen.

(spot on news/rla)