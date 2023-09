"Der Angeklagte soll in einer Nacht im Mai 1987 über die Außenfassade und über einen Balkon in die Wohnung der Geschädigten eingedrungen sein. Er soll sie mit einer Nylon-Strumpfhose und einer Krawatte erdrosselt haben", so Gerlind Keller vom Landgericht Bonn. 36 Jahre lang sucht die Polizei nach dem Mörder.