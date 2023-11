Chips-Fans aufgepasst! Haben wir Pringles immer falsch gegessen?

Um ehrlich zu sein, denken die meisten von uns wahrscheinlich nicht wirklich darüber nach, WIE sie Chips essen sollen, sondern freuen sich auf Zwiebel-Geschmack, Paprika & Co.

Doch laut des TikTokers Aaron Spencer alias „@cookinhungry“ gibt es tatsächlich nur „eine richtige“ Art und Weise, wie wir uns Pringles schmecken lassen sollten.

Sogar Chips-Liebhaber wird die Herangehensweise bestimmt überraschen!

In seinem kurzen Beitrag erklärt der Koch-Experte auf TikTok: „Die meisten von uns essen Pringles so, dass wir uns den gebogenen Teil in den Mund stecken, oder?“ Dann dreht er die Chips um und fügt hinzu: „Eigentlich sollte man es SO machen, und der Grund dafür ist, dass die meisten Gewürze bei Pringles oben sind“, erklärt der TikToker begeistert.

