Seit November ist der Hof weihnachtlich dekoriert, erklärt Cheyenne. Und der Speiseplan steht auch schon: Es gibt ganz traditionell Gans mit Rotkohl und Klößen – und natürlich Geschenke.

Ihre Mutter Natascha Ochsenknecht und ihre Oma Bärbel werden Heiligabend kommen. Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht feiert mit seiner Freundin Weihnachten dieses Jahr bei Papa Uwe Ochsenknecht auf Mallorca in der Sonne. Seine Schwester hingegen wünscht sich Schnee, um mit den beiden Kindern so richtig schöne ländliche Weihnachten in den Bergen feiern zu können.