„Ich freue mich wirklich auf dieses ungewohnte Spiel“, sagte Fischer am Montag.

Nach fünf Pflichtspielniederlagen nacheinander stehen die Köpenicker mächtig unter Erfolgsdruck. Genau wie Braga war Union mit einer Niederlage in der Gruppe C in die Königsklasse gestartet. „Dass eine gewisse Verunsicherung da ist, ist klar. Zu punkten wäre schon lohnenswert“, äußerte der Schweizer in seiner gewohnt gelassenen Art.

In Panik verfällt Fischer in der sportlichen Krise nicht. „Es waren fünf Jahre auf der Überholspur. Ich glaube, ich war während der fünf Jahre nicht so euphorisch. Und ich werde in dieser Phase, wo es mal nicht so läuft, auch nicht zu Tode betrübt sein“, sagte der 57-Jährige. (dpa/jma)