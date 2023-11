Vor einem Jahr ging’s für die Moderatorin mit dem Kreuzfahrtdampfer Amadea an der Seite von Florian Silbereisen (Kapitän Max Parger) auf hohe See, gedreht wurde auf Teneriffa. Hummels zu RTL: „Das ganz Team hat mich vor Ort mit offenen Armen empfangen. Es war wie eine große Familie. Florian war auch sehr nett und entspannt. Am liebsten wäre ich noch länger auf dem Schiff mitgefahren.“

Lese-Tipp: Oliver Pochers Liebeserklärung an Thomas Gottschalk



Im Film schlüpft sie in die Rolle der „Werbefachfrau Juliane“. Die Moderatorin führt aus: „Ich habe eigentlich keine Probleme, in irgendeine Rolle zu schlüpfen. Wie es das Wort Rolle schon sagt. Man spielt ja nicht sich selbst. Eigentlich macht das alles einfacher.“ Vor allem, weil Cathy bei Juliane auch charakterliche Überschneidungen entdeckt hat: „Wir haben gemeinsam, dass wir beide eine große Liebe für Mode haben.“ Zugleich ist ihre Einstellung zu Männern eine ganz andere – und wohl auch in der Realität. Im echten Leben ist die Mama des gemeinsamen Sohns Ludwig mit Mats Single – Juliane nicht. Im Gegenteil! Cathy lachend: „Juliane hat gleich zwei am Start, wohingegen ich gerade gar keinen Mann habe.“