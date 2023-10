Ob die Spediteure wollen oder nicht. Sobald der Zündschlüssel gedreht wird, springt das GPS-Gerät für die Maut-Erfassung von selbst an. Um diese Kosten kommt niemand herum. Spediteur Fritz Guckuck aus Köln kritisiert das:

"Das ist ein Gefühl, als wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. 80 %, über 80 % Maut Erhöhung geht bei uns dermaßen in die Kosten rein, die wir dann an unsere Kun-den weiter belasten müssen. Und dadurch wird meines Erachtens nach, die Inflationsrate weiterhin steigen in Deutschland."