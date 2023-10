In der Nacht auf Mittwoch (11. Oktober) übernachtet der 39-jährige Mann im Kunsttunnel, der nahe der Bremer Innenstadt die Straße Osterdeich unterquert. Mitten in der Nacht greift ein Unbekannter den Obdachlosen an: „Der 39-Jährige hat geschlafen“, erklärt Polizeisprecher Nils Matthiesen im RTL-Interview: „Er ist aufgewacht, weil er einen Schmerz verspürt hat, hat gesehen, dass ihn ein Mann mit einem Messer angegriffen hat.“ Als der Angreifer erkennt, dass sein Opfer aufgewacht ist, flieht er. Der Obdachlose erleidet mehrere Stich- und Schnittverletzungen, bleibt aber glücklicherweise nur leicht verletzt.

Lesen Sie auch: Jugendliche verprügeln Obdachlosen und filmen die Tat