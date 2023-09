Der Braun-Thermobecher BRSC001 besteht aus doppelwandigem Edelstahl und lässt sich mit einem Knopf in der Mitte des Deckels per einfacher Ein-Klick-Öffnungsvorrichtung öffnen. In den Becher passen ungefähr 330 Milliliter Flüssigkeit, und laut Hersteller werden Heißgetränke vier Stunden lang heiß- und Kaltgetränke 14 Stunden lang kaltgehalten. Der Thermobecher von Braun überzeugte die Tester der Stiftung Warentest, die ihn mit der Note „gut“ (1,7) 2020 zum Testsieger kürten.