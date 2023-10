Boris Becker teilt Eindrücke von dem Familientreffen. In einer Fotoreihe strahlt er mit Mama Elvira um die Wette. Dazu schreibt er: „Es fühlt sich immer gut an, meiner Mutter ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“ Das besondere: Freundin Lilian ist ebenfalls mit von der Partie. Gemeinsam ging es in ein schickes Restaurant.

Der 55-Jährige stattet seiner baden-württembergischen Heimatstadt Leimen immer wieder gerne einen Besuch ab – wie vergangene Instagram-Beiträge zeigen. Das freut nicht nur Mama Elvira, auch mit Schwester Sabine und Nichte Carla zeigte sich der einstige Profisportler in den letzten Monaten. Einer seiner liebsten Locations für die Familientreffen? Sein alter Tennis-Club, in dem damals alles begonnen hat – ganz schön nostalgisch, der Boris. (ean)