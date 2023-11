Micaela Schäfer (40) soll das Gesicht (und der Körper) der Werbekampagne werden. Das hat Andreas Ellermann der Bild-Zeitung verraten. Den Werbevertrag soll der Immobilien-Millionär Deutschlands berühmtester Nacktschnecke zum 40. Geburtstag geschenkt haben.

Das Produkt, das den suggestiven Namen „Ruck-zuck-hoch“ tragen soll, gibt es demnächst in Ellermanns Online-Shop. Und nicht nur das! Das Potenzsspray gehört zu einer ganzen Reihe rezeptfreier Ergänzungs-Produkte, die der 58-Jährige unter dem Dach seiner „Ellermann Millionärs Linie (EML)“ auf den Markt bringen will. Ein Teil der Einnahmen soll an seine Stiftung für Altersarmut gehen.

„Wir haben 16 Produkte. Alles ist von Ärzten und Labors getestet und zugelassen. Mein Partner ist der ehemalige HSV-Vorstand und Medizin-Unternehmer Thomas Wüstefeld“, erklärt Andreas Ellermann der Bild. Das potenzfördernde Spray, das Männer bei der Erektion unterstützen soll, sei aber das „Highlight“. POTENTielle Kunden müssen sich allerdings noch etwas gedulden, das Spray ist noch im Test-Labor und soll erst im Dezember auf den Markt kommen. Eine Registrierung beim Deutschen Patent- und Markenamt liege aber bereits vor, so Ellermann.