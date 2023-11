Was eine starke Defensiv-Leistung der Baltimore Ravens! Bis Ende des dritten Viertels hielten sie die Gäste bei lächerlichen drei Pünktchen, ein Fieldgoal. Selbst hatten die Ravens bis date schon 30 Punkte gehamstert. Das Spiel war schon gelaufen, bevor das letzte Viertel überhaupt begonnen hatte.

Keine Überraschung denn: Die Baltimore Ravens sind eines von nur sechs Teams, die in dieser Saison sechs oder mehr Siege eintüten konnten. Am vergangenen Wochenende haben die Ravens den nächsten Erfolg gegen die Arizona Cardinals klargemacht und setzen sich an der Spitze der AFC North ab.

Sebastian Vollmer, NFL-Experte bei RTL: „Für mich sind die Ravens das klar beste Team der AFC!“

Mitte des vierten Viertels dann eine NFL-Premiere: Superstar Odell Beckham Jr. erzielt seinen ersten Touchdown für sein neues Team, die Ravens. Pünktlich zu seinem 31. Geburtstag!

Endstand: 3:37 füe die Hausherren aus Baltimore!

Die Ravesns sind klar auf Playoff-Kurs!