Tom kann seinen Bruder verstehen, stellt aber auch klar: „Es ist ein schmaler Grat. Es gibt auch die Art von Mensch, die das Gegenteil macht von dem, was du beschrieben hast. Die natürlich auch einen Bill Kaulitz treffen wollen – auch öffentlich treffen wollen, um ihre eigene Karriere ein bisschen anzufeuern. Das würde ich an deiner Stelle nicht immer komplett ausschließen.“

„Da denke ich nie drüber nach“, gesteht Bill, der in der Vergangenheit viele Männer gedatet hat, die öffentlich nicht zu ihm stehen wollten. Weil sie zum Beispiel noch vergeben waren oder sich noch nicht geoutet haben.

Sich mit jemanden zu treffen, der das genaue Gegenteil darstellt und der nur auf seinen Fame aus ist, kann er sich nur schwer vorstellen – oder will es einfach nicht wahrhaben: „Es ist selten, dass ich jemanden wirklich toll finde. Und noch ein zweites, drittes, viertes Mal sehen will. Und wenn das so ist, bin ich so Feuer und Flamme, dass ich alles andere ausblende. Und dann wird’s toxisch.“ (dga)