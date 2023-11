Auf Instagram teilt das Paar die schöne Nachricht mit. „Zweifellos unser größtes Gold. Freue mich auf die Fortsetzung!“, schreibt Marte Olsbu Röiseland zu einem Bild, das sie gemeinsam mit ihrem Mann und dem Baby zeigt.

Voller Glück und Freude verrät das Wintersport-Traumpaar auch den Namen des neuen Familienmitglieds: Tobias!

Der kleine Junge kam bereits am 19. November zur Welt. Nun darf die Familie das Krankenhaus aber offenbar verlassen. Auf einem weiteren Foto ist zu sehen, wie Sverre Röiseland das Baby in einer Trage in der rechten Hand über den Klinikflur trägt.