Am vergangenen Sonntag fand in Frankfurt das zweite Spiel auf deutschem Boden statt, das dritte folgt in Woche 10. Doch geht es nach NFL Commissioner Roger Goodell, wird es vermutlich bald eine weitere deutsche Stadt mit Spielen der Regular Season geben.

Goodell macht derzeit die Runden mit deutschen und europäischen Medien in Frankfurt und versicherte, dass der derzeit bis 2025 laufende Vertrag mit München und Frankfurt nur der Anfang der NFL-Zeit in Deutschland ist. Der Commissioner: „Ich glaube, dass es auch nach 2025 Spiele in Deutschland geben wird. Wir werden uns nicht von den Märkten verabschieden, die für unser Wachstum wichtig waren. Und Deutschland war für unser Wachstum von entscheidender Bedeutung.“

Weiter: „Wir wussten immer, dass Deutschland eine riesige NFL-Fangemeinde hat, aber die Intensität und Leidenschaft für den Sport hat selbst uns ein wenig überrascht.“

Nach Aussage des NFL-Chefs hätten allein für die zwei Frankfurt-Spiele rund 4,5 Millionen Tickets verkauft werden können. „Das wäre selbst in den USA nur schwer zu erreichen", so der Liga-Boss.

Er wird sogar konkreter: „Düsseldorf, Berlin - es gab sehr viel Interesse - also denke ich, dass das alles Möglichkeiten sind."