Rückblick: Der Quarterback der New York Jets hatte sich in Woche 1 gegen die Buffalo Bills (22:16 OT-Sieg der Jets) die Achillessehne gerissen. Die Horror-Verletzung kam schon nach dem vierten Spielzug des Neu-Quarterbacks der Jets. Nach einem Sack von Leonard Floyd blieb Rodgers liegen und humpelte schließlich vom Feld.

Später wurde er mit einem Golfwagen in die Kabine gefahren, das Bein in einem riesigen schwarzen Stiefel. Das war das letzte Mal, dass man Rodgers in Jets-Uniform gesehen hatte.

Viele NFL-Experten dachten, dass die Verletzung das Karriereende des Quarterbacks bedeuten könnte. DENKSTE!