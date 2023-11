Am 6. Februar 2006 erblickt der kleine Nestory in einem Flüchtlingslager in Tansania das Licht der Welt. Dorthin mussten seine Eltern vor dem Krieg in Burundi flüchten.

Als Kleinkind zog er mit ihnen nach Australien, fing dort mit dem Fußballspielen an. Absolvierte 33 Erstliga-Partien, wurde besser und besser. Sogar so gut, dass Klubs aus Europa auf ihn aufmerksam wurden.