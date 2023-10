Der österreichische Atomphysiker Georg Steinhauser untersuchte seine eigenen Bauchnabelflusen – 503 Fusseln, um genau zu sein. Er veröffentlichte die Ergebnisse in der Fachzeitschrift „Medical Hypotheses“. Zudem befragte er Freunde über ihre Bauchnabelflusen. Auch er kam zu dem Ergebnis, dass die Haare am Bauch maßgeblich dafür sind, dass Flusen im Bauchnabel landen. Und neuere Kleidungsstücke fusseln mehr als alte. Die Bauchhaare fördern den Abrieb der Flusen von der Kleidung und sorgen dafür, dass die Flusen alle in Richtung Bauchnabel wandern.

Da Männer meist mehr Körperbehaarung am Bauch haben als Frauen, tendieren sie eher zu Flusen im Bauchnabel als Frauen. Wer die Flusen im Bauchnabel vermeiden möchte, sollte sich die Haare am Bauch wegrasieren oder nur noch ältere T-Shirts und Hemden tragen, schreibt Steinhauser.

